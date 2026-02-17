Ричмонд
Занятия по мобилизационной готовности начались в Беларуси

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности начались в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Источник: Sputnik.by

Они пройдут с 17 по 20 февраля под руководством председателей областных исполнительных комитетов.

«Цель — совершенствование слаженности действий работников местных органов управления и организаций в ходе формирования территориальных войск и отрядов народного ополчения», — говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе Минобороны, в рамках занятий во всех районах страны пройдут теоретические и практические мероприятия. Особое внимание будет уделено подготовке должностных лиц исполкомов, военкоматов, организаций, а также военнообязанных в вопросах формирования территориальных войск.

Ранее в Вооруженных силах Беларуси начался очередной этап проверки боевой готовности. В частности, в боевую готовность будут приведены управление и ряд соединений и воинских частей Западного оперативного командования.

В рамках мероприятий предусмотрена поставка мобилизационных ресурсов в проверяемые воинские формирования.