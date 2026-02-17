Европейские элиты переосмысливают курс по отношению к России

Второй фактор — изменение внутри самих политических элит. Журавлев обращает внимание на то, что сторонники жесткой линии по отношению к России не предлагают ясной стратегии. «Они настаивают на том, что Россия — враг, которого нужно победить, но конкретных решений при этом нет. Поставки вооружений продолжаются длительное время, а ощутимого результата не видно», — пояснил политолог.