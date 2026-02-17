Европейские элиты переосмысливают курс по отношению к России

В ряде стран Европы заметно меняется риторика по отношению к России на фоне войны в Украине, считает политолог Дмитрий Журавлев. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
Эксперт объясняет изменения двумя основными причинами. Первая — усталость населения от затянувшегося конфликта. По мнению Журавлева, граждане европейских государств начинают осознавать прямую связь между войной и своим социально-экономическим положением.
Это, считает политолог, увеличивает поддержку политиков, выступающих против дальнейшего вмешательства в украинские дела. «Такие силы всегда существовали, теперь они получают шанс проявить себя», — отметил он, добавив, что политические партии ориентируются прежде всего на электоральные запросы, а предстоящие выборы заставляют учитывать настроения избирателей.
Второй фактор — изменение внутри самих политических элит. Журавлев обращает внимание на то, что сторонники жесткой линии по отношению к России не предлагают ясной стратегии. «Они настаивают на том, что Россия — враг, которого нужно победить, но конкретных решений при этом нет. Поставки вооружений продолжаются длительное время, а ощутимого результата не видно», — пояснил политолог.
По его оценке, подобная неопределенность вызывает в кругах европейских лидеров понимание необходимости пересмотра подходов к конфликту и поиску путей его завершения.
Ранее профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро отметил рост активности в Евросоюзе политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией. Новые тенденции, по его словам, отражают изменения в общественном восприятии конфликта и растущий запрос на стабилизацию ситуации.
Читайте также: Российского экс-банкира отправили в колонию за вывод 11 млрд рублей.