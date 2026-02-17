Самолет российской делегации прибыл в Женеву для переговоров по Украине

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин накануне рассказал, что делегации проведут переговоры в отели InterContinental Geneva. По его словам, меры безопасности в районе гостиницы усилены. Журналистов не подпускают близко к зданию — в нескольких метрах от входа установлены металлические ограждения, которые охраняют сотрудники полиции.
Ранее в этот день сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Женеву для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.
Позже стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах с Россией и Украиной, а также для контактов с иранской стороной.
Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по разрешению конфликта пройдет