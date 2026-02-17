Ричмонд
Самолет российской делегации прибыл в Женеву для переговоров по Украине

Самолет российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыл в Женеву. Об этом 17 февраля сообщает «РИА Новости».

Источник: Carlita Benazito/CC0

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин накануне рассказал, что делегации проведут переговоры в отели InterContinental Geneva. По его словам, меры безопасности в районе гостиницы усилены. Журналистов не подпускают близко к зданию — в нескольких метрах от входа установлены металлические ограждения, которые охраняют сотрудники полиции.

Ранее в этот день сообщалось, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Женеву для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

Позже стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах с Россией и Украиной, а также для контактов с иранской стороной.

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной по разрешению конфликта пройдет 17—18 февраля в Женеве. Швейцарские власти подтвердили свою готовность принять эту трехстороннюю встречу. Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше