Россия ночью подняла в небо армаду «стратегов», взрывы гремели по всей Украине

По данным на утро, взрывы гремели в нескольких регионах Незалежной. Например, в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Известно, что попадание пришлось на район подстанции. Однако последующие удары лишь ухудшили ситуацию со светом.
Также о серии взрывов сообщали в Винницкой областях и Днепропетровске. В последнем известно, в частности, о повреждении административного здания.
Напомним, минувшей ночью также работали российские зенитчики. Уничтожен 151 беспилотников, больше всего — в акватории Чёрного моря.
