Вооруженные силы Украины на минувшей неделе нанесли рекордное число ударов по гражданским объектам Белгородской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.
По его данным, в один из дней было зафиксировано около 200 боеприпасов, выпущенных по территории региона. Использовались беспилотные летательные аппараты, артиллерия и реактивные системы залпового огня HIMARS. Это максимальный показатель за сутки за все время наблюдений.
Белгородская область, как уточняется, остается регионом, который чаще других подвергается атакам со стороны украинских формирований. Наиболее интенсивным ударам беспилотников подвергались Белгородский, Шебекинский, Краснояружский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа.
По информации дипломата, за неделю пострадали 52 мирных жителя, из них пятеро погибли. Среди раненых — 4-летняя девочка, получившая травмы при ракетном обстреле села Севрюково.
Региональные власти продолжают фиксировать последствия атак. Данные о разрушениях и числе пострадавших уточняются.
Читайте также: Российские хакеры взломали украинский сервис госуслуг «Дия».