Орбан обратился к Зеленскому с требованием

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился с призывом к Владимиру Зеленскому через соцсеть X.

Источник: Reuters

«Украинцы активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!» — говорится в публикации.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.

По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.

