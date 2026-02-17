Трамп назвал Кубу несостоявшейся страной

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета Air Force One заявил, что Куба — несостоявшаяся страна, и ей следует скорее заключить сделку с американцами.
«Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой, и им обязательно нужно заключить сделку, потому что это действительно гуманитарная угроза», — заявил американский лидер.
По его словам, эту сделку ждут кубинские американцы, которые будут очень рады вернуться в страну и «поздороваться со своими родственниками».
Напомним, 3 января 2026 года ВС США провели операцию в центре столицы Венесуэлы. Они захватили главу страны Николаса Мадуро и его жену, Силию Флорес, их доставили в Нью-Йорк, где планируют предать американскому суду.
После захвата президента Венесуэлы Трамп неоднократно заявлял, что его одной из следующих целей может стать Куба. По его словам, страна быстро падет, поэтому американцам может даже не понадобиться предпринимать каких-либо действий.
Ранее Трамп намекнул Ирану на последствия при отказе от сделки с США.