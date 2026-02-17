Сочи на протяжении 10 часов атаковали беспилотники

Сочи минувшей ночью подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, три волны ударов дежурные средства ПВО отражали почти 10 часов.
Обломки беспилотников упали в нескольких районах города. Разрушений инфраструктуры удалось избежать, пострадавших нет, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.
Спецслужбы продолжают мониторинг обстановки.
Ранее сообщалось, что осколки БПЛА упали на железнодорожные пути и во двор дома на Кубани.
