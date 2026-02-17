Ричмонд
Экс-посол Британии предупредил о риске новой войны в Европе из-за Украины

Вступление Украины в Евросоюз без восстановления диалога между Западом и Россией может привести к более масштабному конфликту.

Вступление Украины в Евросоюз без восстановления диалога между Западом и Россией может привести к более масштабному конфликту. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

По его словам, украинский кризис, начавшийся в 2014 году, уже привел к экономическим последствиям для Европы. Прауд отметил, что отказ от прежних энергетических поставок и переход на более дорогие источники энергии негативно сказались на экономике стран ЕС.

Он считает, что простое прекращение боевых действий и интеграция Украины в ЕС без обсуждения отношений с Россией не решат проблему. По мнению дипломата, в таком случае в Евросоюз может войти государство с устойчивой антагонистической позицией по отношению к Москве.

Прауд заявил, что это лишь отложит более серьезное противостояние, поскольку Европа, по его оценке, продолжает усиливать военный потенциал.

Бывший посол подчеркнул, что ключевым условием долгосрочной стабильности в Европе является нормализация отношений с Россией. В противном случае, считает он, риски нового витка конфликта сохранятся.

