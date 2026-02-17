Бельгия вызвала посла США после обвинений в антисемитизме

В своем сообщении в X американский посол осудил любые проявления антисемитизма. Он также резко раскритиковал министра здравоохранения Бельгии, заявив, что тот негативно относится к США, и призвал его поехать в Антверпен для извинений перед семьями фигурантов расследования.