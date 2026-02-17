Бельгия вызвала посла США после обвинений в антисемитизме

Министр заявил, что подобные утверждения являются неверными и неприемлемыми. По его словам, дипломат, аккредитованный в стране, обязан уважать ее институты, избранных представителей и независимость судебной власти. Прево подчеркнул, что уважение к суверенитету должно быть взаимным.
Поводом для заявления Уайта стали обыски и задержания в Антверпене нескольких религиозных еврейских деятелей. Следствие проверяет информацию о проведении ими религиозных обрядов, связанных с медицинскими процедурами, без соответствующей лицензии.
В своем сообщении в X американский посол осудил любые проявления антисемитизма. Он также резко раскритиковал министра здравоохранения Бельгии, заявив, что тот негативно относится к США, и призвал его поехать в Антверпен для извинений перед семьями фигурантов расследования.
