Бельгия вызвала посла США после обвинений в антисемитизме

Посол США в Бельгии Билл Уайт вызван в министерство иностранных дел королевства после публикации в сети X, где он обвинил бельгийские власти в антисемитизме. Об этом сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево.

Министр заявил, что подобные утверждения являются неверными и неприемлемыми. По его словам, дипломат, аккредитованный в стране, обязан уважать ее институты, избранных представителей и независимость судебной власти. Прево подчеркнул, что уважение к суверенитету должно быть взаимным.

Поводом для заявления Уайта стали обыски и задержания в Антверпене нескольких религиозных еврейских деятелей. Следствие проверяет информацию о проведении ими религиозных обрядов, связанных с медицинскими процедурами, без соответствующей лицензии.

В своем сообщении в X американский посол осудил любые проявления антисемитизма. Он также резко раскритиковал министра здравоохранения Бельгии, заявив, что тот негативно относится к США, и призвал его поехать в Антверпен для извинений перед семьями фигурантов расследования.

Читайте также: Предсказано, что Евросоюз назовет успехом сохранение части Украины.

