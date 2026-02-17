Ричмонд
Российская делегация прибыла в отель перед началом переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским приехала в отель перед началом переговоров РФ, США и Украины в Женеве, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Кортеж автомобилей с членами российской делегации прибыл в отель перед началом переговоров РФ, США и Украины по украинскому урегулированию, которые пройдут в Женеве 17—18 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
