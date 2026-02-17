Спутница Пашиняна заявила о расторжении гражданского брака

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что их гражданский брак завершился.
О завершении гражданского брака спутница армянского лидера сказала в соцсетях.
Акопян не стала приводить каких бы то ни было подробностей и попросила всех быть «сдержанными и корректными», комментируя данную тему.
