Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спутница Пашиняна заявила о расторжении гражданского брака

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что их гражданский брак завершился.

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила, что их гражданский брак завершился.

О завершении гражданского брака спутница армянского лидера сказала в соцсетях.

Акопян не стала приводить каких бы то ни было подробностей и попросила всех быть «сдержанными и корректными», комментируя данную тему.

Читайте материал «Армения приняла закон об отказе использования одноразовых пластиковых пакетов и посуды».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше