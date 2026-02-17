Рамзан Кадыров выложил видео совещания с участием сына Адама на фоне слухов о ДТП

Молодой человек 16 января якобы попал в аварию в Грозном. На следующий день Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Что известно об «аварии» и заявлениях главы Чечни — в материале «Вечерней Москвы».