Рамзан Кадыров выложил видео совещания с участием сына Адама на фоне слухов о ДТП

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале новое видео совещания с участием сына Адама на фоне неподтвержденных слухов о ДТП, в которое Кадыров-младший якобы попал в середине января.
На кадрах показано совещание с участием регионального правительства. Адам Кадыров присутствует на мероприятии в камуфляже и с головным убором.
Кадыров-младший также упоминается и в подписи к видео. По словам главы Чечни, его сын «внес большой вклад в повышение налоговой дисциплины» в регионе.
— Начал новую рабочую неделю с расширенного совещания по вопросам реализации мероприятий в рамках Года горных районов, развития малого и среднего бизнеса, а также подготовки к предстоящим выборам, — сообщил Рамзан Кадыров в публикации.
Молодой человек 16 января якобы попал в аварию в Грозном. На следующий день Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Что известно об «аварии» и заявлениях главы Чечни — в материале «Вечерней Москвы».