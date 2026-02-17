Российская делегация прибыла в отель в Женеве

Пятизвездочный отель, где пройдут переговоры, расположен в деловом районе, рядом с историческим центром города и основными достопримечательностями. В нем встречались для переговоры руководитель МИД СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер во время Ближневосточной мирной конференции. В ней же бывал Михаил Горбачев, когда вел переговоры с Рейганом о прекращении гонки вооружений.