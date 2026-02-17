Российская делегация прибыла в отель в Женеве

Делегация России, прибывшая в Швейцарию для участия в переговорах по украинскому урегулированию, прибыла в отель «Интерконтиненталь».
Пятизвездочный отель, где пройдут переговоры, расположен в деловом районе, рядом с историческим центром города и основными достопримечательностями. В нем встречались для переговоры руководитель МИД СССР Андрей Громыко и госсекретарь США Генри Киссинджер во время Ближневосточной мирной конференции. В ней же бывал Михаил Горбачев, когда вел переговоры с Рейганом о прекращении гонки вооружений.
23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля станет продолжением переговорного процесса.
