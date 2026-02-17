Патрушев предупредил европейцев о возможном ответе на захваты судов РФ

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев оценил складывающуюся на Балтике обстановку как «непростую». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью aif.ru.
«Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия. Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — сказал Патрушев.
По его мнению, любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права. «Да и понятие “теневого флота”, которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией», — добавил Патрушев.
Реализуя планы морской блокады, европейцы сознательно осуществляют сценарий военной эскалации, нащупывают границы терпения России и провоцируют ее на активные ответные меры, считает помощник главы государства.
«Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», — подчеркнул Патрушев.
