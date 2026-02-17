Патрушев: западные оппоненты хотят парализовать внешнюю торговлю России

По словам помощника президента, меры реагирования вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. «Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне», — добавил Патрушев.