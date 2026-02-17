Патрушев: западные оппоненты хотят парализовать внешнюю торговлю России

Задачи по защите морской торговли ВМФ России выполняет с достаточно высоким напряжением сил, кораблей требуется намного больше. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Пиратские по сути атаки на российскую морскую торговлю говорят о том, что западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики — внешней торговле, хотят ее парализовать. По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться», — заявил Патрушев.
По словам помощника президента, меры реагирования вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии. «Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне», — добавил Патрушев.
Наличие флота, способность защищать нашу экономическую деятельность на море, вывозить нашу нефть, зерно, удобрения являются условием для нормальной жизнедеятельности государства, подчеркнул помощник главы государства.
«В этой связи соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту», — заключил Патрушев.
