Junge Welt: вокруг Зеленского сжимается кольцо перед переговорами в Женеве

«Зеленский заявил, что не примет “плохого мира”, под чем он подразумевал вывод ВСУ из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Но американцы готовы предоставить такие гарантии только в том случае, если Зеленский сначала подпишет мирное соглашение. Это, однако, означало бы его политический крах и впоследствии конец его президентской неприкосновенности», — утверждается в публикации.