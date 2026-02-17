Вокруг Владимира Зеленского сжимается кольцо перед переговорами по урегулированию украинского конфликта в швейцарской Женеве, пишет немецкая газета Junge Welt.
В публикации указывается на арест бывшего главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики.
«Истинной целью ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — отмечает СМИ.
Одной из причин такого давления на главу киевского режима могло стать его упрямство перед мирными инициативами США, обращает внимание издание.
«Зеленский заявил, что не примет “плохого мира”, под чем он подразумевал вывод ВСУ из Донбасса без предварительных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. Но американцы готовы предоставить такие гарантии только в том случае, если Зеленский сначала подпишет мирное соглашение. Это, однако, означало бы его политический крах и впоследствии конец его президентской неприкосновенности», — утверждается в публикации.
Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман в интервью aif.ru отметил, что Зеленский не идет на территориальные уступки из-за страха смерти.