Спутница премьера Армении Пашиняна заявила о завершении их многолетнего союза

Личная жизнь четы главы Армении оказалась в центре общественного внимания после неожиданного заявления гражданской супруги премьер-министра. Анна Акопян на своей странице в соцсети официально уведомила соотечественников о том, что её союз с Николом Пашиняном подошёл к концу.

Источник: Life.ru

В своём обращении она призвала аудиторию проявлять максимальную корректность и тактичность, избегая излишних спекуляций вокруг этой темы. Причины, послужившие поводом для завершения многолетних отношений, Акопян уточнять не стала, оставив подробности частной жизни за рамками публичного поля.

Анна Акопян и Никол Пашинян — пара с конца 1990-х. Они познакомились, когда Анна была студенткой первого курса факультета журналистики Ереванского госуниверситета, а Никол уже работал журналистом в оппозиционной газете «Айкакан жаманак». У них четверо детей, официально они не женаты. После «бархатной революции» 2018 года и прихода Пашиняна к власти она стала неофициальной первой леди Армении, возглавляла попечительский совет фонда «Мой шаг», благотворительный фонд «Город улыбок», запускала проекты вроде «Женщины за мир» и «Учиться — это модно».

Между тем сам Пашинян активно занимается музыкой. В конце января Пашинян выступил на ударных во время концерта в ресторанном комплексе Еревана. Министр экономики Геворг Папоян тогда уточнял, что инструмент премьеру подарили и он осваивал его несколько месяцев. Впервые Пашинян сыграл на ударных ещё в декабре 2025 года на собрании правящей партии «Гражданский договор», которое проходило в пригородном ресторане и переросло в новогодний корпоратив.

