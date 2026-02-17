Спутница премьера Армении Пашиняна заявила о завершении их многолетнего союза

Между тем сам Пашинян активно занимается музыкой. В конце января Пашинян выступил на ударных во время концерта в ресторанном комплексе Еревана. Министр экономики Геворг Папоян тогда уточнял, что инструмент премьеру подарили и он осваивал его несколько месяцев. Впервые Пашинян сыграл на ударных ещё в декабре 2025 года на собрании правящей партии «Гражданский договор», которое проходило в пригородном ресторане и переросло в новогодний корпоратив.