Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо унизил Евросоюз после шоу человекоподобных роботов на гала-концерте в честь Китайского Нового года, где машины показали сложнейшие акробатические трюки и элементы из традиционных китайских боевых искусств.
«В то время как ЕС производит пластиковую крышку, прикрепляемую к бутылке, Китай же, напротив, находится именно в таком положении!», — написал он в социальной сети X*.
К посту Филиппо прикрепил видео с концерта.
Напомним, в 2024 году в Евросоюзе вступил в силу закон, согласно которому продавать напитки в бутылках объемом 3 л и меньше можно только, если колпачки и крышки остаются прикрепленными к емкости.
Это было сделано в экологических целях — так крышка якобы остается на бутылке, что облегчает ее переработку.
Ранее Филиппо заявил, что Германия вернулась к старым привычкам и поработила Францию.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.