Филиппо унизил Евросоюз после шоу человекоподобных роботов в Китае

Французский политик Филиппо унизил Евросоюз после шоу в Китае, где человекоподобные роботы показали сложнейшие акробатические трюки и элементы из традиционных китайских боевых искусств.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо унизил Евросоюз после шоу человекоподобных роботов на гала-концерте в честь Китайского Нового года, где машины показали сложнейшие акробатические трюки и элементы из традиционных китайских боевых искусств.

«В то время как ЕС производит пластиковую крышку, прикрепляемую к бутылке, Китай же, напротив, находится именно в таком положении!», — написал он в социальной сети X*.

К посту Филиппо прикрепил видео с концерта.

Напомним, в 2024 году в Евросоюзе вступил в силу закон, согласно которому продавать напитки в бутылках объемом 3 л и меньше можно только, если колпачки и крышки остаются прикрепленными к емкости.

Это было сделано в экологических целях — так крышка якобы остается на бутылке, что облегчает ее переработку.

Ранее Филиппо заявил, что Германия вернулась к старым привычкам и поработила Францию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

