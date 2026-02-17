Патрушев предупредил о планах НАТО по морской блокаде и подводным диверсиям

Между тем Россия может пойти на блокировку Сувалкского коридора лишь в ответ на действия НАТО в Балтийском море. Представители альянса и Прибалтики уже заявляли о готовности заблокировать Балтику, включая попытки ограничить движение «теневого флота». Именно такие враждебные шаги могут стать триггером для ответных мер.