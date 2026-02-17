«Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области и захваты российских торговых судов, а также диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят», — заявил Патрушев.
На фоне рекордной активности сил НАТО у западных рубежей России, которую блок официально называет политикой «сдерживания», Кремль выражает растущую обеспокоенность. Российское руководство отмечает, что, несмотря на отсутствие агрессивных намерений, Москва не оставит без симметричного ответа любые действия, создающие угрозу национальным интересам в акватории Балтики. Подобное наращивание военного потенциала в Европе рассматривается как прямой вызов безопасности РФ.
Между тем Россия может пойти на блокировку Сувалкского коридора лишь в ответ на действия НАТО в Балтийском море. Представители альянса и Прибалтики уже заявляли о готовности заблокировать Балтику, включая попытки ограничить движение «теневого флота». Именно такие враждебные шаги могут стать триггером для ответных мер.
