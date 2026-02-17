Патрушев: Запад жаждет парализовать внешнюю торговлю РФ, атакуя морские суда

Коллективный Запад хочет парализовать внешнюю торговлю России, атакуя морские суда под российским флагом. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.
Патрушев назвал атаки на российскую морскую торговлю пиратскими. По его словам, таким образом западные оппоненты решили нанести удар по одной из важнейших сфер российской экономики — внешней торговле и хотят ее парализовать.
«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться», — сказал Патрушев.
Напомним, в конце января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС республики задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря якобы из-за того, что он относится к теневому флоту России. Однако позже весь экипаж и сам танкер были освобождены. Это произошло согласно нормам национального законодательства.