Патрушев: Запад жаждет парализовать внешнюю торговлю РФ, атакуя морские суда

Напомним, в конце января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ВМС республики задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря якобы из-за того, что он относится к теневому флоту России. Однако позже весь экипаж и сам танкер были освобождены. Это произошло согласно нормам национального законодательства.