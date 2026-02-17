Махонин заявил, что в Пермском крае зафиксирован прилет вражеских БПЛА

Руководитель Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе 17 февраля зафиксировали атаку БПЛА.
Махонин обратился к жителям с просьбой воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА в интернете, а также доверять только официальным источникам информации.
При атаке беспилотных аппаратов, по оперативной информации, пострадавших нет.
