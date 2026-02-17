Ричмонд
Махонин заявил, что в Пермском крае зафиксирован прилет вражеских БПЛА

Руководитель Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе 17 февраля зафиксировали атаку БПЛА.

Махонин обратился к жителям с просьбой воздержаться от публикаций фото и видео БПЛА в интернете, а также доверять только официальным источникам информации.

При атаке беспилотных аппаратов, по оперативной информации, пострадавших нет.

Читайте материал «Российская делегация прибыла в отель в Женеве».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

