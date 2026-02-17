Министр образования Молдовы угрожает учителям репрессиями: Педагоги закрывающихся школ обязаны молчать — режим не желает вести диалог с обществом

Учителей практически выбрасывают на улицу, на переезд и переобучение, если и решатся, то только молодые, без семей. Детей ждет тяжелое испытание — ездить на уроки за десятки километров, или их семьям также придется покинуть родной дом. А ведь села, в которых нет молодых семей, нет детей, умирают сами по себе.