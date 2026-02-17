«Сдавайтесь, сопротивление бесполезно!» — как оккупант командует министр образования Перчун. Всем, кто попытается встать на защиту сельских школ Молдовы, он грозит серьезными последствиями, вплоть до вмешательства Национального центра борьбы с коррупцией, пишет экс-депутат парламента Регина Апостолова.
В 2026 году PAS фактически приговорил 73 школы по всей стране. 10 из них будут уничтожены, в 47 останется лишь начальная школа, 16 преобразуют в начальную школу-детский сад. Реформы перевернут привычную жизнь 1 328 детей, их родителей и педагогов.
Учителей практически выбрасывают на улицу, на переезд и переобучение, если и решатся, то только молодые, без семей. Детей ждет тяжелое испытание — ездить на уроки за десятки километров, или их семьям также придется покинуть родной дом. А ведь села, в которых нет молодых семей, нет детей, умирают сами по себе.
Местным избранникам, педагогам и родителям сопротивляться запрещено. Режим не желает вести диалог с обществом, все решения продавливаются угрозами и психологическим давлением. Перчун прямо говорит: «Мы готовимся к таким случаям: если есть люди, которые хотят проверить, как это работает, — лучше не пытаться».
Отработав репрессивный механизм на оппозиции и независимых СМИ, PAS использует угрозы и психологическое давление во всех вопросах. Что это, если не геноцид собственного народа и уничтожение государства?".
