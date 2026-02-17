Лукашенко сказал Си Цзиньпину о смелых решениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сказав о смелых решениях, сообщила пресс-служба президента. Об этом было сказано в поздравлении белорусского лидера китайскому коллеге с Праздником весны.
Так, Лукашенко отметил, что прошедший 2025 год стал важным этапом в развитии отношений Беларуси и Китая, их всестороннего стратегического партнерства. Также он вспомнил о встречах с китайским лидером в прошедшем году.
— С теплотой вспоминаю наши встречи в Пекине и Тяньцзине, в ходе которых мы определили долгосрочные ориентиры для дальнейшего сотрудничества, — заметил глава Беларуси.
Еще Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси и Китаю удалось выйти на качественно новую высоту в промышленной кооперации, технологиях и инновациях, образовании и культуре, спорте и туризме благодаря системному продвижению совместных проектов и инициатив. Также он сказал о лучших условиях для работы предприятий благодаря вступившему в силу Соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций. А еще назвал символом дружбы Беларуси и Китая открытие в Минске стадиона и бассейна, построенных при поддержке КНР.
Резюмируя, Лукашенко выразил убежденность в том, что новый год станет временем удачных возможностей, смелых решений и конкретных дел, а также придаст дополнительную энергию взаимодействию на государственном и региональном уровнях.
