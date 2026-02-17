Лукашенко сказал Си Цзиньпину о смелых решениях

Еще Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси и Китаю удалось выйти на качественно новую высоту в промышленной кооперации, технологиях и инновациях, образовании и культуре, спорте и туризме благодаря системному продвижению совместных проектов и инициатив. Также он сказал о лучших условиях для работы предприятий благодаря вступившему в силу Соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций. А еще назвал символом дружбы Беларуси и Китая открытие в Минске стадиона и бассейна, построенных при поддержке КНР.