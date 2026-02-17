«Очень важная работа»: Трамп рассказал, почему его жена должна войти в историю

«Она делает очень важную работу. Думаю… она войдет в историю как одна из действительно великих первых леди. Когда вы увидите, что она делает с Россией, Украиной… Она очень много работает», — передает Newsweek заявление американского лидера, сделанное во время разговора с представителями прессы на борту президентского самолета.