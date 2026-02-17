«Очень важная работа»: Трамп рассказал, почему его жена должна войти в историю

Первая леди США Мелания Трамп оставит след в истории благодаря своей важной работе с Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп.
«Она делает очень важную работу. Думаю… она войдет в историю как одна из действительно великих первых леди. Когда вы увидите, что она делает с Россией, Украиной… Она очень много работает», — передает Newsweek заявление американского лидера, сделанное во время разговора с представителями прессы на борту президентского самолета.
Как утверждает Трамп, люди понимают, насколько упорно Мелания работает, когда узнают, что она делает для России и Украины. Глава Белого дома также отметил свою гордость за успех фильма «Мелания», где в главной роли была его супруга.
«Это просто невероятный успех», — добавил он.
Напомним, как рассказала Мелания Трамп, новый документальный фильм охватывает период ее жизни за 20 дней до инаугурации Дональда Трампа. Она выступила не только в главной роли, но и в роли исполнительного продюсера проекта.