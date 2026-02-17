Уиткофф прилетел в Женеву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву, сообщает ТАСС.
Уиткофф прилетел в Швейцарию, чтобы участвовать в новом раунде переговоров по украинскому урегулированию.
23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля станет продолжением переговорного процесса.
Читайте материал «Российская делегация прибыла в отель в Женеве».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше