Уиткофф прилетел в Женеву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву, сообщает ТАСС.

Уиткофф прилетел в Швейцарию, чтобы участвовать в новом раунде переговоров по украинскому урегулированию.

23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Второй раунд стартовал 4 февраля и также продлился два дня. По его итогам стороны договорились об обмене 314 заключенными. Встреча в Швейцарии 17−18 февраля станет продолжением переговорного процесса.

Читайте материал «Российская делегация прибыла в отель в Женеве».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

