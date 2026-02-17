Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23−24 января и 4−5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры проходят за несколько дней до четвёртой годовщины специальной военной операции.