Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине

Женева вновь становится эпицентром международной дипломатии. Как подтвердили представители местной воздушной гавани, в аэропорту приземлился самолёт специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Сотрудники аэропорта сообщили, что борт высокопоставленного американского чиновника прибыл непосредственно из Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

Предстоящие встречи обещают быть представительными: госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в трёхстороннем формате (Россия — США — Украина) американские интересы, помимо Уиткоффа, будет представлять известный предприниматель Джаред Кушнер. Стороны намерены обсудить возможные пути выхода из текущего кризиса в рамках возобновленного диалога.

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23−24 января и 4−5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры проходят за несколько дней до четвёртой годовщины специальной военной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

