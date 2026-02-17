Сенат Узбекистана и ЮНФПА обсудили совместные программы по демографии и защите прав женщин

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана рассматривают практическую поддержку Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в вопросах демографической политики, репродуктивного здоровья и гендерного равенства, а также его роль как надежного партнера в системе ООН. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.