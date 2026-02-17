Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ не верят, что переговоры в Женеве будут простыми, как ожидает Трамп

Переговоры в Женеве пройдут 17−18 февраля. Сенатор Карасин объяснил, почему не считает предстоящую встречу простой.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры в Женеве по Украине вряд ли будут простыми, как того ожидает Дональд Трамп, заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Встреча в Женеве по урегулированию украинского конфликта пройдет в Женеве 17−18 февраля. Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры будут простыми.

«Дай Бог, чтобы так это и было. Но я не очень в это верю. Я считаю, что любые переговоры, а особенно по такой важной международной теме, как урегулирование кризиса на Украине, не могут быть простыми просто в силу того, что сам режим Зеленского является продуктом деятельности Запада и максимально пытается противостоять всему русскому и российскому», — сказал Карасин.

Сенатор добавил, что после четырех лет противостояния с нацистским режимом, который делает ставку на запрет всего русского, в том числе культурного и исторического, переговоры не могут быть простыми.

Ранее Трамп призвал Киев побыстрее начать проявлять сговорчивость.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше