В СФ не верят, что переговоры в Женеве будут простыми, как ожидает Трамп

Переговоры в Женеве по Украине вряд ли будут простыми, как того ожидает Дональд Трамп, заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Встреча в Женеве по урегулированию украинского конфликта пройдет в Женеве 17−18 февраля. Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры будут простыми.
«Дай Бог, чтобы так это и было. Но я не очень в это верю. Я считаю, что любые переговоры, а особенно по такой важной международной теме, как урегулирование кризиса на Украине, не могут быть простыми просто в силу того, что сам режим Зеленского является продуктом деятельности Запада и максимально пытается противостоять всему русскому и российскому», — сказал Карасин.
Сенатор добавил, что после четырех лет противостояния с нацистским режимом, который делает ставку на запрет всего русского, в том числе культурного и исторического, переговоры не могут быть простыми.
Ранее Трамп призвал Киев побыстрее начать проявлять сговорчивость.