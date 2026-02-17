Глава ДНР напомнил о минных полях в освобожденной Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Авдеевки сообщил, что за годы контроля украинских сил город был превращен в мощный укрепрайон. Об этом он написал в своем канале в мессенджере Max.
По его данным, Авдеевка была насыщена минными полями, подземными туннелями и фортификационными сооружениями. С этих позиций, как указал Пушилин, велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
Авдеевка расположена в непосредственной близости от Донецка. С 2014 года населенный пункт считался одним из наиболее укрепленных опорных пунктов ВСУ. Бои за город продолжались несколько месяцев.
17 февраля 2024 года Авдеевка была освобождена подразделениями группировки войск «Центр». Операция завершилась после продолжительного наступления.
В настоящее время, по информации Пушилина, к восстановлению мирной жизни подключены регионы-шефы. Помощь оказывают Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область. Речь идет о восстановлении инфраструктуры и возвращении города к нормальному функционированию.
Читайте также: Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Николая Рериха государству.