Ветераны ВВС США и Нидерландов летают на F-16 над Киевом

Ранее госсекретарь при министерстве обороны Нидерландов Гейс Тёйнман заявил, что истребители F-35 можно взломать так же, как iPhone. Он выразил недовольство тем, что адаптация самолётов под европейские ракеты, включая Meteor и Storm Shadow, идёт слишком медленно, и допустил возможность самостоятельной доработки программного обеспечения при согласовании с США.