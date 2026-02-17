Ричмонд
Ветераны ВВС США и Нидерландов летают на F-16 над Киевом

Intelligence Online сообщает о создании международной эскадрильи F-16 на Украине. В её составе — украинские пилоты и ветераны ВВС США и Нидерландов.

Источник: Аргументы и факты

Ветераны ВВС США и Нидерландов участвуют в полётах на истребителях F-16 над Киевом, сообщает издание Intelligence Online, специализирующееся на деятельности спецслужб.

По его данным, в последние недели на Украине в режиме строгой секретности сформирована международная эскадрилья F-16. Основной задачей группы названа защита воздушного пространства над Киевом и областью от крылатых ракет и ударных беспилотников.

В состав лётной группы, помимо украинских пилотов, вошли американские ветераны с опытом боевых вылетов в Афганистане, а также нидерландские лётчики, прошедшие подготовку в ведущих европейских школах воздушного боя.

При этом, как отмечает Intelligence Online, западные пилоты работают по временным контрактам, не имеют официальных званий в ВСУ и не включены в штатное расписание украинской армии.

Ранее госсекретарь при министерстве обороны Нидерландов Гейс Тёйнман заявил, что истребители F-35 можно взломать так же, как iPhone. Он выразил недовольство тем, что адаптация самолётов под европейские ракеты, включая Meteor и Storm Shadow, идёт слишком медленно, и допустил возможность самостоятельной доработки программного обеспечения при согласовании с США.

