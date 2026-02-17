Ричмонд
Источник из российской делегации заявил, что «дух Анкориджа» направляет женевский диалог

Атмосфера, сложившаяся во время российско-американского саммита в Анкоридже, продолжает оказывать незримое влияние на текущий дипломатический процесс. Как сообщил информатор из российской делегации в беседе с агентством ТАСС на полях переговоров в Женеве, эти принципы взаимодействия остаются актуальными и сегодня.

Источник: Life.ru

Собеседник агентства подтвердил, что «дух» той встречи по-прежнему сохраняется, и именно на этот фундамент опирается российская сторона в ходе текущего переговорного процесса.

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23−24 января и 4−5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

