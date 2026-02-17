Патрушев обвинил Запад в попытке парализовать торговлю РФ пиратскими атаками

«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться. Если же мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — сказал он.