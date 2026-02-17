Ричмонд
Патрушев обвинил Запад в попытке парализовать торговлю РФ пиратскими атаками

Совершаемые в отношении российских торговых судов пиратские действия направлены на блокировку внешнеторговых связей государства. С таким заявлением выступил помощник президента РФ, возглавляющий Морскую коллегию, Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Источник: Life.ru

Как подчеркнул Патрушев, нападения, носящие откровенно пиратский характер, доказывают, что западные оппоненты взяли курс на подрыв внешнеторговой деятельности России. По его мнению, эта сфера выбрана для удара не случайно — Запад стремится полностью парализовать её функционирование.

«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться. Если же мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — сказал он.

В Морской коллегии, по словам Патрушева, уже занимаются разработкой ответов на западные выпады. При этом он подчеркнул, что исторически сложившимся и лучшим гарантом безопасности мореплавания был и остаётся военный флот, чьё постоянное присутствие на ключевых маршрутах способно остудить любых агрессоров.

В начале декабря у берегов Турции в Чёрном море атаковали три танкера. Один из них — Midvolga 2 — вёз подсолнечное масло из России в Грузию. Судно поразил украинский БПЛА-камикадзе. Эксперты предполагали, что атаку проводили с целью сорвать российско-американские переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия усилит удары по украинским портам в ответ на такие действия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

