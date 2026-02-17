Патрушев обвинил Запад в попытке парализовать торговлю РФ пиратскими атаками

Как подчеркнул Патрушев, нападения, носящие откровенно пиратский характер, доказывают, что западные оппоненты взяли курс на подрыв внешнеторговой деятельности России. По его мнению, эта сфера выбрана для удара не случайно — Запад стремится полностью парализовать её функционирование.
«По имеющимся данным, такие действия будут усиливаться, нападения на наши суда и грузы станут учащаться. Если же мы не дадим им жёсткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», — сказал он.
В Морской коллегии, по словам Патрушева, уже занимаются разработкой ответов на западные выпады. При этом он подчеркнул, что исторически сложившимся и лучшим гарантом безопасности мореплавания был и остаётся военный флот, чьё постоянное присутствие на ключевых маршрутах способно остудить любых агрессоров.
В начале декабря у берегов Турции в Чёрном море атаковали три танкера. Один из них — Midvolga 2 — вёз подсолнечное масло из России в Грузию. Судно поразил украинский БПЛА-камикадзе. Эксперты предполагали, что атаку проводили с целью сорвать российско-американские переговоры. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия усилит удары по украинским портам в ответ на такие действия.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.