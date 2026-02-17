Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Додон призвал молдавские оппозиционные силы объединиться

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Оппозиционным силам Молдавии необходимо консолидироваться и выдвигать единых кандидатов, поскольку ключевые решения в парламентской республике зависят от состава законодательного органа, отметил в интервью РИА Новости бывший президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

Источник: © РИА Новости

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.

«Главная задача — объединение патриотических сил. Молдова — парламентская республика, и решающими будут парламентские выборы. Нужно объединяться и не дробить электорат. Я считаю, что патриотические силы должны выдвигать одного кандидата, а не дробить электорат. Только так можно изменить ситуацию в стране и вернуть курс на защиту государственности», — сказал Додон.

В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов в парламент 28 сентября 2025 года оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше