Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
«Главная задача — объединение патриотических сил. Молдова — парламентская республика, и решающими будут парламентские выборы. Нужно объединяться и не дробить электорат. Я считаю, что патриотические силы должны выдвигать одного кандидата, а не дробить электорат. Только так можно изменить ситуацию в стране и вернуть курс на защиту государственности», — сказал Додон.
В течение нескольких предыдущих лет режим молдавского президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов в парламент 28 сентября 2025 года оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти.