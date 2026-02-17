В Нижегородской области сохранили ограничения на работу для мигрантов

У мигрантов сохранится возможность для работы на стройках, в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, в розничной и оптовой торговле, гостиницах и на предприятиях общественного питания. Также они смогут работать в сфере складирования, хранения и вспомогательной транспортной деятельности.