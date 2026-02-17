Заповедные земли Приморья под ударом: как новый закон об ООПТ может открыть путь застройке

«Для Приморья, где сосредоточены уникальные охраняемые территории — от Сихотэ-Алинского заповедника до нацпарка “Бикин”, — это вопрос выживания целых экосистем. Когда Правовое управление указывает, что порядок определения “отсутствия иных вариантов” стройки не установлен, для нас это значит, что завтра под любой инвестиционный проект можно будет попытаться вырезать участок из “Земли леопарда”. Особо отмечу, что и мы, и думские юристы обращаем внимание на порочную схему с компенсационными сборами. Получается, что бюджет будет напрямую заинтересован в выдаче разрешений на стройку, чтобы получить деньги на содержание оставшихся ООПТ. Это извращает саму идею охраны природы», — подчеркивает собеседник ИА PrimaMedia.