Заповедные земли Приморья под ударом: как новый закон об ООПТ может открыть путь застройке

Научно-экспертный совет Всероссийского общества охраны природы (НЭС ВООП) и правовое управление Госдумы почти синхронно раскритиковали законопроект Минприроды РФ, позволяющий менять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ради размещения объектов федерального значения. Экологи называют документ угрозой масштабного пересмотра заповедных границ, думские юристы указывают на системные противоречия и юридические пробелы. Для Приморского края, где сосредоточены уникальные территории — от Сихотэ-Алинского заповедника до нацпарка «Бикин», инициатива в нынешнем виде опасна и, по оценке экспертов, требует кардинальной переработки.
Документ, внесенный правительством в Госдуму 12 декабря 2025 года, предусматривает возможность изменения границ ООПТ и исключения из их состава земельных участков для хозяйственного использования. Поправки разрешают уменьшать площадь ООПТ при «полной утрате» природоохранного значения, а также для размещения оборонных сооружений или объектов, имеющих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ» — например, трасс и железных дорог.
Замечания специалистов Госдумы во многом перекликаются с доводами экологов. Начальник правового управления Госдумы Роман Колачёв в заключении указал, что в законопроекте не прописан порядок определения «отсутствия иных вариантов размещения указанных объектов», и этот пробел «может повлечь проблемы в правоприменительной практике».
Решения об изменении границ ООПТ предлагается принимать на основании «комплексного экологического обследования», однако предмет такого обследования, его содержание, состав участников и итоговый вид документа не описаны. Правовое управление также указывает на необходимость согласования поправок со статьей 95 Земельного кодекса РФ и действующим законом «Об экологической экспертизе».
Совет ВООП в своем отзыве подчеркивает, что российская система ООПТ формировалась более 110 лет и является «одним из ключевых отечественных достижений в сфере охраны природы». По оценке совета, законопроект создаёт угрозу масштабного изъятия земель из состава ООПТ, что «разрушит ландшафты и места обитания животных и растений».
Среди ключевых претензий — коррупциогенные факторы: решения по стройкам на ООПТ предлагается передать специальным комиссиям, при этом в федеральных комиссиях не предусмотрено участие независимых природоохранных экспертов, а состав региональных вовсе не определен. Экологи также фиксируют отсутствие четких критериев для объектов, ради которых может меняться режим ООПТ, и указывают, что законопроект внесен без должного общественного обсуждения.
Особое внимание критиков привлекла тема компенсационных сборов. По их схеме бюджет получает дополнительные средства за счет проектов, реализуемых на ООПТ, что, по мнению экспертов, создает конфликт интересов между задачей охраны и стремлением пополнить казну.
«Индульгенция на “ползучее” изъятие заповедных земель».
В Приморском крае, где действуют более 230 особо охраняемых природных территорий всех уровней, занимающих 17,01% площади региона, риски воспринимаются особенно остро. Председатель Всероссийского общества охраны природы в Приморском крае Влас Копейкин считает, что две экспертизы вместе формируют для парламента не только экспертный, но и политический сигнал.
«Общероссийская позиция НЭС ВООП и заключение Правового управления Госдумы — это два очень серьезных сигнала для законодателей. Мы видим, что наши опасения о размытости критериев и коррупционных рисков полностью подтверждаются на профессиональном юридическом уровне. Законопроект в нынешней редакции — это, по сути, индульгенция на “ползучее” изъятие заповедных земель», — отмечает эксперт.
Для Дальнего Востока и Приморья, по оценке Копейкина, ставка особенно высока.
«Для Приморья, где сосредоточены уникальные охраняемые территории — от Сихотэ-Алинского заповедника до нацпарка “Бикин”, — это вопрос выживания целых экосистем. Когда Правовое управление указывает, что порядок определения “отсутствия иных вариантов” стройки не установлен, для нас это значит, что завтра под любой инвестиционный проект можно будет попытаться вырезать участок из “Земли леопарда”. Особо отмечу, что и мы, и думские юристы обращаем внимание на порочную схему с компенсационными сборами. Получается, что бюджет будет напрямую заинтересован в выдаче разрешений на стройку, чтобы получить деньги на содержание оставшихся ООПТ. Это извращает саму идею охраны природы», — подчеркивает собеседник ИА PrimaMedia.
По его мнению, законопроект необходимо не просто править, а, по сути, переписывать с нуля — с участием ученых РАН, экологов и с учетом мнения общественности.
Рассмотрение законопроекта в Госдуме запланировано на февраль.
Здравое зерно или риск? Спор вокруг законопроекта об ООПТ разгорается в Приморье.
В Думе задумываются о возможности изменения границ заповедников, а в крае анонсируют крупный проект.
Комитет нижней палаты по развитию Дальнего Востока и Арктики ранее в целом положительно оценил инициативу, отметив, что «присутствие территорий, полностью и необратимо утративших своё особое природоохранное значение, в составе ООПТ является сдерживающим фактором для развития регионов Дальнего Востока и Арктики».
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, параллельно с продвижением законопроекта в Приморье был представлен проект создания кластера по разведке и добыче золота вблизи границы Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника, в том числе в пределах его охранной зоны. Директор заповедника Светлана Сутырина заявила, что «реализация масштабного горнодобывающего проекта в охранной зоне создаёт риски для сохранности природных комплексов и экосистем заповедника».