Фонд капремонта Омской области вновь возглавил Александр Хомин

Господин Хомин возглавлял фонд с февраля 2023 года, срок его полномочий истек в декабре 2025 года. Тогда же министерство объявило о проведении конкурса на должность руководителя. На должность претендовали Александр Хомин и его заместитель Александр Автухов. По итогам экзамена и собеседования было принято решение о переназначении прежнего руководителя.