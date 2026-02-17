Источник рассказал о планируемом времени начала переговоров в Женеве

«В 12.30 (по местному времени, 14.30 мск — ред.) начнут», — сказал источник.
Переговоры РФ, США и Украины по украинскому урегулированию пройдут в Женеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
