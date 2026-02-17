Российская делегация прибыла на новый раунд переговоров в Женеву

«О мире говорят дипломаты, которые умеют составлять юридически правильные документы и согласовывают все нюансы на бумаге. До этого этапа еще достаточно долго. Но вот перед дипломатами работают как раз политические группы, которые согласуют политические принципы, в рамках которых конфликт все еще продолжается. И тут как нельзя кстати вспоминают так называемый “дух Анкориджа”, так как под этим подразумевают именно неформальные политические договоренности», — пояснил Маркелов.