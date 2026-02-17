Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Явное давление на Киев»: эксперты об ультиматуме Трампа

Накануне переговоров в Женеве президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует сесть за стол переговоров, отметив, что в Европе намечается серьезный разговор. Редакция Новостей Mail узнала, как политологи оценивают эти слова Трампа и что они означают в преддверии встречи в Женеве.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дональд Трамп обозначил позицию Вашингтона перед третьим раундом переговоров в Женеве. «Там будет большой разговор. Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу», — заявил он журналистам. Видео с брифинга выложил YouTube-канал Белого дома.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в своем телеграм-канале выразил уверенность, что заявление американского лидера — это очередная попытка усилить давление на Киев.

Это явное давление на Киев: Трамп позиционирует США как миротворцев, обвиняя Зеленского в торможении процесса, как ранее в январе.

Андрей Клинцевич
военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов

Аналитик Алексей Наумов в своем телеграм-канале поясняет — слова Трампа могут быть ответом на послания России о том, что США «отказываются от договоренностей».

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.

По мнению Наумова, в Анкоридже стороны могли прийти к компромиссу — США соглашаются с тем, что Украина уйдет с Донбасса, а Россия в обмен обещает не требовать передачи под свой контроль незанятых территорий Херсонской и Запорожской областей.

С точки зрения России, США должны взять на себя роль стороны, которая будет давить на Украину с целью реализации этих соглашений. То есть анкориджские соглашения это именно российско-американские переговоры, а Украина — инструмент этих отношений и один из вопросов двусторонней повестки.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

В России увидели, что США не спешат выполнять свои обязательства, поэтому напоминают Трампу о них.

В Вашингтоне этот сигнал восприняли: в прессу довольно скоро просочились сведения о том, что Трамп начал давление на Зеленского, а затем и публично заявил, что тот «упускает возможность заключить хорошую сделку». Полагаю, что Трамп свое додавит — в Женеве или чуть позже должно быть интересно.

Алексей Наумов
американист, эксперт Российского совета по международным делам

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше