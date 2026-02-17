«Явное давление на Киев»: эксперты об ультиматуме Трампа

Дональд Трамп обозначил позицию Вашингтона перед третьим раундом переговоров в Женеве. «Там будет большой разговор. Пока что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и все, что я вам скажу», — заявил он журналистам. Видео с брифинга выложил YouTube-канал Белого дома.
Военный эксперт Андрей Клинцевич в своем телеграм-канале выразил уверенность, что заявление американского лидера — это очередная попытка усилить давление на Киев.
Это явное давление на Киев: Трамп позиционирует США как миротворцев, обвиняя Зеленского в торможении процесса, как ранее в январе.
В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.
По мнению Наумова, в Анкоридже стороны могли прийти к компромиссу — США соглашаются с тем, что Украина уйдет с Донбасса, а Россия в обмен обещает не требовать передачи под свой контроль незанятых территорий Херсонской и Запорожской областей.
С точки зрения России, США должны взять на себя роль стороны, которая будет давить на Украину с целью реализации этих соглашений. То есть анкориджские соглашения это именно российско-американские переговоры, а Украина — инструмент этих отношений и один из вопросов двусторонней повестки.
В России увидели, что США не спешат выполнять свои обязательства, поэтому напоминают Трампу о них.
В Вашингтоне этот сигнал восприняли: в прессу довольно скоро просочились сведения о том, что Трамп начал давление на Зеленского, а затем и публично заявил, что тот «упускает возможность заключить хорошую сделку». Полагаю, что Трамп свое додавит — в Женеве или чуть позже должно быть интересно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Женеве по Украине по сравнению с раундами в Абу-Даби затронут более широкий спектр тем. Там будут рассматриваться все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий.