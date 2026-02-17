Ричмонд
Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси

Лукашенко озвучил, от чего необходимо избавиться в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год, сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства прокомментировал кадровый дефицит, особенно вне Минска и областных центров. При этом он обратил внимание, что в Беларуси много бюджетных организаций.

— Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее, — заявил Александр Лукашенко.

Президент уточнил, что указанные слова не касаются больниц, школ, спортивных секций и тому подобного. Вместе с тем Александр Лукашенко поставил задачу, что во всех сферах необходимо срочно избавиться «от непонятных организаций, структур и бюрократов».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о почти военном времени в Беларуси.

Тем временем Лукашенко озвучил проблемы Минпрома: «Все предприятия — в красной зоне».

Кроме того, глава государства сказал, о чем давно предупреждал белорусов.

