Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 17 февраля, принимая отчет правительства за 2025 год, сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства прокомментировал кадровый дефицит, особенно вне Минска и областных центров. При этом он обратил внимание, что в Беларуси много бюджетных организаций.
— Я говорю про сотни бюджетных присосок в каждом практически ведомстве и министерстве. Блатные места для отставных чиновников и так далее, — заявил Александр Лукашенко.
Президент уточнил, что указанные слова не касаются больниц, школ, спортивных секций и тому подобного. Вместе с тем Александр Лукашенко поставил задачу, что во всех сферах необходимо срочно избавиться «от непонятных организаций, структур и бюрократов».
