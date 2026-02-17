Ричмонд
Генерал объяснил, зачем Су-57 перебросили к границе с Китаем

Передислокация истребителей Су-57 на аэродромы воинских частей на Дальнем Востоке, которая привлекала внимание американских СМИ, объясняется плановой модернизацией авиапарка и подготовкой к летним учениям. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Идет плановая работа по замене устаревших истребителей новыми. То, что переброска Су-57 проводится именно сейчас, в начале года, говорит о подготовке к весенне-летнему периоду обучения. Идут плановые перелеты», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Генерал добавил, что Су-57 используются в тренировках личного состава. Кроме того, истребители могут быть задействованы в задачах, которые являются секретными. Он уточнил, что переброска военных самолетов является ординарным событием.

Ранее в американских СМИ обратили внимание на переброску российских истребителей пятого поколения Су-57 к границе с КНР. Эксперты из США сочли, что таким образом Россия пытается защитить боевые самолеты от возможной атаки со стороны ВСУ. Также указывалась версия, что истребители совершили перелет на Дальний Восток для испытаний.

