Генерал объяснил, зачем Су-57 перебросили к границе с Китаем

Генерал добавил, что Су-57 используются в тренировках личного состава. Кроме того, истребители могут быть задействованы в задачах, которые являются секретными. Он уточнил, что переброска военных самолетов является ординарным событием.
Ранее в американских СМИ обратили внимание на переброску российских истребителей пятого поколения Су-57 к границе с КНР. Эксперты из США сочли, что таким образом Россия пытается защитить боевые самолеты от возможной атаки со стороны ВСУ. Также указывалась версия, что истребители совершили перелет на Дальний Восток для испытаний.