Лукашенко отреагировал на нападение иностранцев с оружием на дом под Смолевичами

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вооруженное нападение иностранцев на дом под Смолевичами, случившееся 16 февраля. Подробности приводит БелТА.
— Посмотрел на Кубракова (министр внутренних дел Иван Кубраков. — Ред.). Молодец! То, что произошло, то произошло, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что через несколько минут, раньше скорой медицинской помощи, на место приехали правоохранители. Он уточнил, что на месте был глава МВД, который разбирался, кто и в чем виноват.
— Так должно быть, если мы хотим считать себя народным государством, — подчеркнул глава Беларуси.
