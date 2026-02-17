Лукашенко поддержал идею МИД РФ объединить находящиеся под санкциями страны

Во вторник глава белорусского государства принял отчет правительства Беларуси по итогам работы в 2025 году.
«Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции», — цитирует БелТА Лукашенко.
По словам белорусского лидера, под незаконными прямыми санкциями уже находится не менее 50 стран во всем мире, и эта цифра может удвоиться.
«Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю ВГС, чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал Лукашенко.
Президент уверен, что инициатива российского МИД правильная и нужно чтобы страны, которые находятся под незаконными санкциями, «объединились и показали свою силу и мощь».