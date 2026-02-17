Лукашенко поддержал идею МИД РФ объединить находящиеся под санкциями страны

«Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю ВГС, чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал Лукашенко.