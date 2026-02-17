Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про тему труда и заработка, заметил:
— По сути, это квинтэссенция всех экономических программ. В каждой нами ставится неизменно правильная цель — рост благосостояния населения.
По словам главы Беларуси, качественный рост должен быть обеспечен эффективным трудом. Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси сейчас рост реальной заработной платы опережает производительность труда. Так, темп производительности труда в 2025 году составил 101%, а темп реальной зарплаты — 109%. Размер средней заработной платы составил 2693 рубля, или 886 долларов.
— Более того, эта тенденция длится не первый год. Какая цена такому благосостоянию, которое мы выпячиваем как достижение? — заявил президент.
