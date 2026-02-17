Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси

Лукашенко сказал, что рост зарплат в Беларуси опережает производительность труда.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко, говоря про тему труда и заработка, заметил:

— По сути, это квинтэссенция всех экономических программ. В каждой нами ставится неизменно правильная цель — рост благосостояния населения.

По словам главы Беларуси, качественный рост должен быть обеспечен эффективным трудом. Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси сейчас рост реальной заработной платы опережает производительность труда. Так, темп производительности труда в 2025 году составил 101%, а темп реальной зарплаты — 109%. Размер средней заработной платы составил 2693 рубля, или 886 долларов.

— Более того, эта тенденция длится не первый год. Какая цена такому благосостоянию, которое мы выпячиваем как достижение? — заявил президент.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».

Кроме того, Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше