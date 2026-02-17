Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси

По словам главы Беларуси, качественный рост должен быть обеспечен эффективным трудом. Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси сейчас рост реальной заработной платы опережает производительность труда. Так, темп производительности труда в 2025 году составил 101%, а темп реальной зарплаты — 109%. Размер средней заработной платы составил 2693 рубля, или 886 долларов.