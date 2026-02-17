Эксперт ответил, как Россия может защитить суда от атак Запада

Собеседник NEWS.ru напомнил, что российские суда подвергаются атакам в нарушение международных правил и договоренностей. Он отметил, что мировой океан превращается в зону войны, а не территорию сотрудничества и торговли.
Дандыкин считает, что Россия в такой ситуации должна модернизировать свои военно-морские силы.
«Нам нужно продолжать улучшать ВМФ, делать его более технологичным, чтобы в случае нападения или блокады, о которой говорит Запад, суметь ответить», — высказался Дандыкин.
Эксперт добавил, что силовые методы позволят обезопасить российские корабли и танкеры, если дипломатические усилия не дадут результатов. Дандыкин отметил, что окончательное решение об ответе на недружественные действия в отношении российского флота будет приниматься руководством России.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал ВМФ России лучшим гарантом безопасности судоходства. Он уточнил, что на основных направлениях должны дежурить российские силы, чтобы западные «корсары» знали о вероятных последствиях.