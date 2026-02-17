Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 февраля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге. Ключевой темой стали переговоры в Женеве.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Кремль ожидает, что трехсторонние переговоры в Женеве начнутся в перспективе ближайших двух часов. Они пройдут в закрытом для прессы режиме.

Переговоры продолжатся завтра, новостей сегодня ожидать не стоит.

РФ в контакте с покупателями энергоресурсов в Европе, но ситуация осложнена позицией Киева.

Украина занимается энергетическим шантажом в отношении члена ЕС Венгрии.

Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются на уровне компаний.

Путин ежедневно занимается вопросами регионов.

17 февраля Владимир Путин примет главу Ингушетии Калиматова.

