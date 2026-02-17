Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 17 февраля: главное

Кремль ожидает, что трехсторонние переговоры в Женеве начнутся в перспективе ближайших двух часов. Они пройдут в закрытом для прессы режиме.
Переговоры продолжатся завтра, новостей сегодня ожидать не стоит.
РФ в контакте с покупателями энергоресурсов в Европе, но ситуация осложнена позицией Киева.
Украина занимается энергетическим шантажом в отношении члена ЕС Венгрии.
Вопросы о поставке нефти в Венгрию обсуждаются на уровне компаний.
Путин ежедневно занимается вопросами регионов.
17 февраля Владимир Путин примет главу Ингушетии Калиматова.