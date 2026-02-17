Москалькова заявила, что Россия готова передать 115 граждан Украины

5 февраля Россия и Украина обменяли пленных по формуле «157 на 157». С подконтрольной Киеву территории были возвращены российские военнослужащие, а в обмен переданы столько же военнопленных ВСУ. Кроме того, в Россию вернулись три жителя Курской области.