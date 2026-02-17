Ричмонд
Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов

Лукашенко раскрыл, что волнует белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство — мол, недовыполнили чуть-чуть (факт — рост цен 106,8 процента при задании 105 процентов), — отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что смотрит на сводную цифру Белстата, «как на “среднюю температуру по больнице”.

— По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли в существенно большем размере, — заявил президент.

Он также повторил тем, кто не понимает, что люди кушают продукты, а не статистику. Глава Беларуси уточнил, что, в связи с этим контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование справедливым (подробнее мы писали здесь).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, от чего нужно срочно избавиться в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал правительству заняться решением проблем: «Предпочитаете находиться вместе с Нацбанком в эйфории?».

Кроме того, Лукашенко заявил про рост зарплат в Беларуси.

