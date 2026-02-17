Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тему номер один, которая волнует белорусов. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство — мол, недовыполнили чуть-чуть (факт — рост цен 106,8 процента при задании 105 процентов), — отметил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что смотрит на сводную цифру Белстата, «как на “среднюю температуру по больнице”.
— По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли в существенно большем размере, — заявил президент.
Он также повторил тем, кто не понимает, что люди кушают продукты, а не статистику. Глава Беларуси уточнил, что, в связи с этим контроль за ценами должен быть жестким, а их формирование справедливым (подробнее мы писали здесь).
