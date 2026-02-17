Ричмонд
Зампрокурора Воронежской области Сергей Сучков ушел в отставку

Сергей Сучков покинул пост заместителя прокурора Воронежской области, на который был назначен в мае 2025 года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил собственный источник.

Источник: Коммерсантъ

Информация о господине Сучкове уже пропала с сайта областной прокуратуры — «простыми» заместителями Валерия Войнова значатся Антон Родвиков и Константин Панаско. Они также получили свои должности в мае. Первым заместителем остается Дмитрий Неверов, занявший пост в 2021 году.

Сергей Сучков родился в 1975 году, окончил Волгоградский государственный университет. Работает в органах прокуратуры с 1998 года. В прокуратуре Волгоградской области занимал различные руководящие должности. С 2023 года был помощником заместителя генерального прокурора РФ по особым поручениям.

После отставки Николая Савруна, собиравшегося выйти на пенсию, Сергей Сучков меньше месяца работал и. о. главы прокуратуры региона. В конце ноября уступил место бывшему начальнику главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Валерию Войнову.