Зампрокурора Воронежской области Сергей Сучков ушел в отставку

Информация о господине Сучкове уже пропала с сайта областной прокуратуры — «простыми» заместителями Валерия Войнова значатся Антон Родвиков и Константин Панаско. Они также получили свои должности в мае. Первым заместителем остается Дмитрий Неверов, занявший пост в 2021 году.